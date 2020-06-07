الأهلي يكثف محاولاته لإقناع فايلر بالتجديد

كثف مسؤولو النادي الأهلي الضغوط والمحاولات لإقناع المدرب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأحمر، بتجديد عقده والتوقيع للفريق الأحمر مجدداً وغلق باب الرحيل عقب نهاية الموسم. وتوقفت مفاوضات تجديد عقد فايلر فى ظل غموض الرؤية حول موقف النشاط الكروى فى مصر الذى توقف نتيجة الأزمة الحالية بانتشار النشاط الكروى فى مصر الذى توقف نتيجة الأزمة الحالية بانتشار فيروس كورونا المستجد ولكن محمود الخطيب رئيس النادى بدأ جس نبض فايلر مرة أخرى لإقناعه بحسم هذا الملف مبكراً. ونفى نادى العين الإماراتى ما تردد حول التفاوض مع فايلر لتولى قيادة الفريق خلفاً للمدرب البرتغالى بيدرو إيمانويل فى الموسم الجديد كما أكد ماجد عويس عضو مجلس إدارة العين أن هذا الملف غير مطروح، كما أنه لا توجد مفاوضات رسمية أو شفوية لضم التونسى على معلول ظهير أيسر الأهلى.

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