رياضة | عروض بالجملة لرحيل صالح جمعة عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 12:21 مساءً - انت الان تقراء خبر عروض بالجملة لرحيل صالح جمعة عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح وكيل أعمال اللاعب صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خطوط اتصال مع عدة أندية برتغالية، لرحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة، أن وكيل اللاعب نجح في التوصل لاتفاق مع أحد الأندية في البرتغال، ولكنه ينتظر عرض رسمي لتقديمه إلى المارد الأحمر.

كما بحث وكيله عن عرض سعودي، لضم صالح جمعة تحسبًَا لعدم موافقة الأهلي، على العرض البرتغالي، بسبب ضعف قيمة العرض البرتغالي.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني، أعلن في وقت سابق عن رغبته في رحيل صالح جمعة، ولو على سبيل الإعارة، بعد تناسب طريقة لعبه مع أسلوبه الفني.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم بالوقت الحالي، بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.