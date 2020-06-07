رياضة | لهذا السبب.. برشلونة قد يبتعد عن لاوتارو مارتينيز

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 12:21 مساءً - انت الان تقراء خبر لهذا السبب.. برشلونة قد يبتعد عن لاوتارو مارتينيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم، وجود تطورات جديدة بشأن صفقة انتقال "لاوتارو مارتينيز" مهاجم إنتر ميلان لنادي برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي.

ويرتبط صاحب الـ23 عاماً بالإنتقال لنادي برشلونة، حيث يعد الخيار الأول في تدعيم خط هجوم النادي الكتالوني.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نادي برشلونة معرض لخسارة سباق ضم مارتينيز، على الرغم من التقارير التي تشير لاقتراب حسم الصفقة.

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وأكدت الصحيفة، أن تردد إدارة برشلونة في تفعيل قيمة الشرط الجزائي، والبالغ 111 مليون يورو، قد يبعد اللاعب عن تحقيق حلمه بالذهاب لبرشلونة.

وتتردد إدارة برشلونة في دفع هذا المبلغ بسبب الأزمة المالية، حيث يحاول برشلونة اللجوء للصفقات التبادلية، في الوقت الذي يصر فيه الإنتر على الأموال فقط.

كما أضافت الصحيفة، أن برشلونة سيفرض تخفيضاً جديداً في عقود لاعبه، والأمر سيطبق على العقد الجديد المرصود لمارتينيز حال ضمه.

وسيكون أمام برشلونة مهلة حتى يوم 15 يوليو لضم اللاعب، في ظل وجود تقارير تشير برغبة ناديي ريال مدريد ومانشستر يونايتد في خطف الصفقة.