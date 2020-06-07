رياضة | مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بشأن رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 12:21 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بشأن رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد جماهير الأهلي لتلقى نبأ سار بشأن رمضان صبحي نجم الفريق الأحمر والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

ويحاول الأهلي منذ فترة شراء عقد رمضان صبحي من هيدرسفيلد بشكل نهائي أو تجديد إعارته لموسم أخر والتي ستنتهي بنهاية الموسم الجاري ولكن الأمر كله يتوقف على رغبة اللاعب نفسه.

وأكد رمضان صبحي إلى مسئولو الأهلي أنه لا يمانع في الاستمرار داخل صفوف القلعة الحمراء للموسم القادم وعدم الرحيل.

ويرغب رمضان صبحي في الرحيل عن صفوف المارد الأحمر في حالة وصول عرض أوروبي من أحد الدوريات الكبرى ولكن حتى الآن لم يصله أي عرض وبالتالي سيستمر مع الأهلي.

ويتوقف الأمر حاليا على انهاء مسئولو الأحمر مع نادي هيدرسفيلد تاون سواء بشراء عقد رمضان صبحي أو تجديد إعارته.

اقرأ أيضا.. مسيرة صبحي مع الأهلي هذا الموسم

Advertisements

تأثرت مشاركات صبحي مع الأهلي هذا الموسم بشكل كبير، بفضل الإصابة التي تلقاها في الركبة في نوفمبر الماضي، والتي تجددت مرة أخرى، لتبعده عما تبقى من مباريات مع النادي الأحمر، حتى توقف النشاط في مارس الماضي بسبب تفشي وباء كورونا.

ولعب صبحي مع الأهلي 9 مباريات فقط، سجل 5 أهداف وصنع هدفاً وحيداً، خلال 707 دقيقة لعب.

وضمن بطولة الدوري المصري الممتاز، لعب صبحي 6 مباريات، سجل 4 أهداف ومرر تمريرة حاسمة واحدة، خلال 437 دقيقة.

وفي بطولة دوري أبطال أفريقيا، خاض رمضان صبحي 3 مباريات، سجل هدفاً وحيداً ولم يصنع أي هدف، خلال 270 دقيقة.

جدير بالذكر أن القيمة التسويقية الحالية لرمضان صبحي تبلغ 3.2 مليون يورو، وفق شبكة "ترانسفير ماركت"، وضعته على رأس قائمة أغلى لاعبي الدوري المصري.