رياضة | مانشستر يونايتد يصارع ريال مدريد على نجم أياكس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 12:21 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يصارع ريال مدريد على نجم أياكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر تقرير إنجليزي اليوم، دخول نادي مانشستر يونايتد في صراع مع نادي ريال مدريد، حول ضم نجم نادي أياكس الهولندي، في سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يخطط لضم لاعب الوسط الدولي الهولندي "دوني فان دي بيك" نجم نادي أياكس أمستردام الهولندي في الميركاتو الصيفي.

وترصد إدارة اليونايتد مبلغ 49 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع اللاعب خلال الموسم المقبل.

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وأكد التقرير، أن نادي ريال مدريد يهدف لضم اللاعب منذ فترة بعيدة، إلا أن اهتمام النادي الملكي قل نسبياً، في ظل اهتمامه ببول بوجبا لاعب اليونايتد، أو كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي.

وسبق لمانشستر يونايتد وأن تفاوض حول دي بيك في يناير الماضي، قبل أن يُقدم النادي على ضم البرتغالي "برونو فيرنانديز" من سبورتينج لشبونة.

ومع الأخبار التي تشير لرحيل بول بوجبا عن الفريق، أعاد اليونايتد مفاوضات دي بيك مجدداً، لخلافة الدولي الفرنسي.

وسجل دي بيك 41 هدفاً خلال 175 ظهور له مع الفريق بجميع المسابقات.