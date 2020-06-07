رياضة | رابطة الدوري الإماراتي تقترب من الإعلان عن خطة الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 12:21 مساءً - انت الان تقراء خبر رابطة الدوري الإماراتي تقترب من الإعلان عن خطة الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن رابطة دوري المحترفين الإماراتية ستعلن خلال أيام عن خطة تطوير المسابقات في الموسم المقبل.

أوضحت صحيفة البيان اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق على عدم إلغاء بطولة كأس الخليج العربي، لحفظ حقوق الأندية والشركات والجهات الراعية، ولكن المسابقة ستشهد تغييراً جذرياً في نظامها، حيث يتوقع أن تقام بنظام خروج المغلوب اختصاراً للوقت، مع تغيير نظام توزيع الجوائز المالية للمسابقة لتحفيز الأندية على الاهتمام بها، بحيث يتم توزيع الجوائز المخصصة للمسابقة بناء على نتائج المباريات وعلى الصعود للجولات النهائية.

وتشهد مسابقة تحت 21 عاماً تطويراً في آلية إقامتها، على أن تكون الفئة العمرية للاعبين المشاركين في الموسم المقبل من مواليد 2000-2001، إضافة إلى 4 لاعبين من مواليد 1999.

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وتهدف المسابقة إلى ربط المرحلة العمرية بين فرق المراحل السنية والفريق الأول، كما أنها تخدم المنتخب الأولمبي ومنتخب الشباب، ولن يتم ربطها بالدوري حتى تتم تغطيتها إعلاميا بطريقة منفصلة، أو إقامة المسابقة بعد يومين من مباراة الفريق الأول، مع إعادة توزيع العائدات المالية الخاصة بالمسابقة، بعد أن أجمعت الأندية على أهميتها وضرورة الإبقاء عليها مع العمل على تطويرها.

وأضافت الصحيفة: "الموسم الجديد سيشهد تطبيق آلية جديدة لمشاركة اللاعب المقيم على إثر احتجاج بعض الأندية على وجود خطأ في التطبيق الميداني، إذ سيتم وضع شروط لتقنين استقدام اللاعب المقيم، إضافة إلى الشروط الأساسية، وهي أن يكون عمره 19 عاماً أو أصغر، وألا يكون شارك مع منتخب بلاده حتى يتم الاستفادة منه مالياً وفنياً حال إتمامه عاماً على الأقل داخل الدولة.

كما ستكون هناك شروط لقيد اللاعب المقيم، ومنها أن يكون لديه إقامة بالدولة لمدة سنة أو أكثر، ويكون لاعباً محترفاً مع عدم المساس باللاعبين المسجلين في الموسم السابق.