رودجرز يأمل في تأكيد فوز ليفربول بالدوري الممتاز في أنفيلد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020

يأمل مدرب ​ليستر سيتي​، ​برندان رودجرز​، في تأكيد أن يكون ​ليفربول​ بطل ​الدوري الإنكليزي الممتاز​ في ​أنفيلد​.

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وقال رودجرز لصحيفة "ديلي ميل": "ليس هناك شك في أن ليفربول سيستمر ويفوز باللقب الذي يستحقه. لقد كان استثنائيا هذا العام. إنه لعار حقيقي أن هذا وباء كورونا يعني أنهم لن يتمكنوا من القيام بذلك أمام مشجعيهم رغم أنهم انتظروا طويلا للقيام بذلك".

وكانت هناك اقتراحات بأن النادي سيضطر للعب في أرض محايدة بسبب المخاوف من أن تقوم جماهير ليفربول بالتجمع خارج الملعب.

وتابع: "ومع ذلك، يجب أن تكون هناك ثقة بالمشجعين. ثم بعد ذلك، عندما تعود الحياة الطبيعية، يمكنهم الحصول على فرصة لمشاركة تلك اللحظة مع المشجعين. وبالمثل مع سلتيك في اسكتلندا، بالمناسبة".