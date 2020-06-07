ميليتاو: سنحمل مشجعينا في قلوبنا عند استئناف الليغا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020

يقول مدافع ​ريال مدريد​، البرازيلي ​إيدير ميليتاو​، إن اللاعبين سيفتقدون المشجعين عندما تستأنف مباريات ​الليغا​.



لكنه قال إن لاعبي ريال مدريد سيحملون أنصارهم معهم في قلوبهم.

Advertisements

وتابع يقول أنه وزملاءه مستعدون للعودة إلى العمل بعد عدة أسابيع من دون لعب بسبب أزمة فيروس كورونا".

وقال ميليتاو لتلفزيون ريال مدريد: "سنحمل جميع المشجعين معا في قلوبنا".

وأضاف: "نحن نتدرب بالفعل معا ومن الرائع التدرب على مستوى مختلف من الكثافة. نحن مستعدون لأي شيء. ومن المهم الاتصال بالكرة والعمل على لياقتنا البدنية".