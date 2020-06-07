شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عقوبات قاسية جداً من الاتحاد الانجليزي بحق من يخرق الحجر اللصحي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020 اشارت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الى ان الاتحاد الانكليزي لكرة القدم يتجه الى فرض غرامات كبيرة على اللاعبين الذين يخرقون الحجر الصحي قبيل انطلاق الدوري، خاصة وان نتائج الفحوصات الاخيرة للاعبين والاداريين اتت جميعها سلبية. واضافت الصحيفة ان مسؤولي الدوري الانكليزي سيتمكنون من فرض غرامة تصل الى 200 الف باوند على من يخرق الحجر، في وقت من الممكن ان تصل العقوبات على الفرق الى حسم النقاط في حال تكرر خرق الحجر الصحي.

علماً ان كل من كايل والكر، جاك غريليش وسيرج اورييه كانوا قد خرقوا الحجر في وقت سابق.

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