بوش: غياب هافرتز عن مباراة بايرن سببه مشكلة في الركبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020

قلل مدرب ​باير ليفركوزن​، ​بيتر بوش​، من أهمية غياب ​كاي هافرتز​ يوم السبت أمام ​بايرن ميونيخ​.

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وكان اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا غائبا عن المباراة التي نجح بايرن ميونيخ في الفوز فيها بنتيجة 4-2 في باي أرينا.

ومع حرص مانشستر سيتي على ضم اللاعب، جاء غياب هافرتز وسط تقارير تفيد بأن ​ريال مدريد​ قدم عرضًا بقيمة 71 مليون جنيه إسترليني لصانع الألعاب ذي التصنيف العالي، على الرغم من إصرار بوش على أن الغياب ناجم عن مشكلة في الركبة.

وقال: "لقد أصيب في ركبته أمام ​فرايبورغ​. حاول التدرب معنا هذا الأسبوع لكن ما زال الوقت مبكراً جداً لعودته".