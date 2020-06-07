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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوش: غياب هافرتز عن مباراة بايرن سببه مشكلة في الركبة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020
قلل مدرب باير ليفركوزن، بيتر بوش، من أهمية غياب كاي هافرتز يوم السبت أمام بايرن ميونيخ.
وكان اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا غائبا عن المباراة التي نجح بايرن ميونيخ في الفوز فيها بنتيجة 4-2 في باي أرينا.
ومع حرص مانشستر سيتي على ضم اللاعب، جاء غياب هافرتز وسط تقارير تفيد بأن ريال مدريد قدم عرضًا بقيمة 71 مليون جنيه إسترليني لصانع الألعاب ذي التصنيف العالي، على الرغم من إصرار بوش على أن الغياب ناجم عن مشكلة في الركبة.
وقال: "لقد أصيب في ركبته أمام فرايبورغ. حاول التدرب معنا هذا الأسبوع لكن ما زال الوقت مبكراً جداً لعودته".
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