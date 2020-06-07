شكرا لقرائتكم الخطيب يتابع ملف تسوية أزمة الـ950 ألف دولار مع "هندريك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ناقش محمود الخطيب رئيس الاهلي مع إدارة الشئون القانونية بالنادي ملف تسوية أزمة البرازيلي هندريك هيلمكه لاعب الفريق السابق ، حيث بحث رئيس النادي الإتفاق الذى تم مؤخراً بين الاهلي وبين اللاعب بشأن تسديد ما يقرب من 950 ألف دولار للاعب البرازيلي الذى حصل على حُكم من الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد النادي بعدما فسخ الأخير عقد اللاعب من طرف واحد.

واتفق مسئولو الأهلى مع البرازيلى هندريك هيلمكه على تسديد مستحقاته المتأخرة خلال ستة أشهر وعلى دُفعتين، وذلك بعد إنهاء الأزمة التى نشبت بين الطرفين قبل عدة مواسم بسبب مستحقات متأخرة للاعب البرازيلى فقام الأخير بتصعيد الأمر للمحكمة الرياضية الدولية وحصل على حُكم بتغريم الأهلى ما يقرب من 950 ألف دولار نظير فسخ العقد بين الطرفين من جانب الأهلى فقط.

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وانضم هندريك للأهلى فى فترة الانتقالات الشتوية لموسم (2014 - 2015) إلا أنه لم يستمر سوى ستة أشهر فقط قبل أن يرحل مجاناً بعد استغناء النادى الأحمر عن خدماته.

ومن المقرر أن يقوم مسئولو الاهلى بتجهيز الدُفعة الأولى لتحويلها للاعب البرازيلى من أصل برتغالى خلال أيام قليلة، خاصة بعد الحل الذى توصل له الطرفان مؤخراً لعدم إمكانية التصعيد مُجدداً لأية جهة رياضية دولية .