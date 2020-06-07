شكرا لقرائتكم بشرى من "فيفا" للأهلي بالانتصار في صراع النجم الساحلي والصفاقسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى مسئولو النادي الأهلي تأكيدات من المحامي السويسري مونتييري بأن الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقترب من إصدار حُكم لصالح القلعة الحمراء ضد ناديي الصفاقسي والنجم الساحلي التونسييين بسبب تقاعسهما عن تسديد مستحقات الأهلي فالأخير له 100 ألف دولار لدي الصفاقسي تم تحويلها منذ عدة سنوات له بالخطأ ، فيما يستحق للأهلي مليون و400 ألف دولار لدى النجم الساحلي تمثل الغرامة التى سبق وتم توقيعها ضد الإيفواري سليماني كوليبالي بسبب هروبه من الأهلي عام 2017 وتعهد النجم كتابياً تسديدها للأهلي قبل عام تقريباً لكنه لم يلتزم.

وشهدت الأيام الماضية إتصالات بين إدارة الأهلي ومونتييري الذي تستعين به القلعة الحمراء في القضايا الخارجية وأكد خلالها مونتييري أن الفيفا درس القضيتين جيداً وإطّلع على المستندات التي قدمها الأهلي ضد بطلا تونس وإقترب الإتحاد الدولي من إصدار حكم لصالح الاهلي في صراعه مع النجم الساحلي والصفاقسي.

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وفتح مسئولو الأهلى خط اتصالات مع المحامى السويسرى لمعرفة تطورات القضية التى يرغب من خلالها مسئولو القلعة الحمراء تحصيل مبلغ الـ25 مليون جنيه، بعدما فشلت المحاولات الودية فى تحصيل هذا المبلغ، فقد حاول الأهلى مع النجم الساحلى تحصيل مبلغ مليون و400 ألف دولار يمثل الغرامة التى سبق ووقعّها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد الإيفوارى سليمانى كوليبالى بعدما هرب من الأهلى فى مايو 2017.

وشهدت الشهور الماضية اتصالات بين الأهلى والنجم الساحلى الذى ضم سليمانى كوليبالى لتسديد مبلغ المليون و400 ألف دولار ووقع الأهلى عقداً ثلاثياً مع النجم الساحلى واللاعب الإيفوارى يقضى بتسديد النادى التونسى 200 ألف دولار "كمقدم" ثم دفع مليون و200 ألف دولار على ثلاثة أقسام بواقع 400 ألف دولار فى كل دُفعة وانتظر الأهلى قيام النجم الساحلى بتسديد 200 ألف دولار لعدة شهور لكن هذا لم يحدث فقرر الأهلى التصعيد للفيفا ورفض الحلول الودية لاسيما وأن مسئولو النجم الساحلى لم يلتزموا بالاتفاقيات والعقود التى تم توقيعها مع الأهلى خاصة وأن الأهلى حاول من قبل مع اللاعب تسديد الغرامة لكنه لم يلتزم هو الأخر فما كان من مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب إلا اللجوء للفيفا لتحصيل مبلغ مليون و400 ألف دولار من النجم الساحلي.

كما قرر الأهلى تصعيد أزمته مع الصفاقسى للفيفا بعدما تقاعس النادى التونسى عن تسديد مبلغ 125 ألف دولار قام مجلس إدارة الأهلى السابق برئاسة محمود طاهر بتحويل هذا المبلغ بالخطأ للصفاقسى وهو يمثل رعاية النيجيرى جونيور أجايى لاعب الأهلى، وكان من المُقرر تحويل هذا المبلغ لنادى ليون النيجيرى، وحاول الأهلى كذلك تحصيل هذا المبلغ بطرق ودية من الصفاقسى وقام الأخير بتحويل 25 ألف فقط وتقاعس وظل يُماطل فترة طويلة فى تحويل 100 ألف دولار، فقرر مجلس الخطيب تصعيد الأمر للاتحاد الدولى لكرة القدم لاسترداد حقوق القلعة الحمراء.