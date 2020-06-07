الزمالك والمصرى أكبر المستفيدين من إلغاء الدورى

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جدة - عمرو شويل يواجه الدوري المصري شبح الإلغاء في الموسم الحالي وعدم استكماله، لاسيما أن الأوضاع باتت غير مهيأة لاستكمال المسابقة المحلية، ووجود عدة تحفظات وعدد من المعوقات التي تحول دون استكمال المسابقة، وهو ما يمهد إلى صدور قرار بإلغاء الموسم الحالي واعتباره كأن لم يكن ، في ظل هذه الصعوبات التي تقف عائقا أمام استكمال الموسم الحالي.

وتعترض الكثير من المعوقات طريق مسئولي الجبلاية نحو استكمال الدوري، لاسيما مع وجود انقسام بين أعضاء المنظومة والأندية المشاركة في الدوري على استكمال الموسم أو إلغائه، بخلاف التدابير اللازمة التي ستقع على عاتق الأندية لاتخاذها بشأن مصير الدوري، وهو ما ترفضه الأندية.

وأكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أنه إذا ما اتخذنا قرار باعتبار الأهلي بطىً للدوري في حالة إلغاء المسابقة، سنكون مضطرين لاتخاذ الكثير من القرارات الاعتبارية الأخرى بناءً على هذا القرار وهو ما لن يكون في صالح الكرة المصرية.

وعن مصير مسابقة الدوري العام قال عضو اللجنة الخماسية: اذا اضطررنا إلى تأجيل مسابقة الدوري أكثر من ذلك فلا مفر من إلغاء المسابقة خاصة أن لدينا التزامات كبيرة في الموسم الجديد.

زيادة الإصابات

تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، ووجود مخاطر من أن عودة الدوري قد تساهم في زيادة عدد المصابين في الوسط الرياضي، قد يدفع مسئولي الكرة المصرية لاتخاذ قرار بإلغاء الموسم الحالي، لصعوبة تأجيله إلى وقت لاحق، حتى لا يؤثر على ارتباطات الموسم المقبل.

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رفض الأندية تحمل النفقات

يرفض عدد من أندية الدوري الممتاز تحمل نفقات التدابير الصحية والاحتياطات اللازمة لتعقيم الملاعب والمعسكرات خلال فترة المسابقة، وترى أنه من الصعب تحمل الأندية مثل هذه لنفقات في ل الظروف الصعبة التي تمر بها بعد توقف الإيرادات الخاصة بها بسبب كورونا.

رغبة الأغلبية في الإلغاء

يرغب عدد كبير من أندية الدوري المصري في إلغاء الموسم الحالي، واعتباره كأن لم يكن مع بدأ التحضير لموسم جديد، خاصة الأندية المتضررة من أندية الموسم الحلي، والتي يتزعمها الزمالك والأندية الشعبية والأندية المهددة بالهبوط.

صعوبة مجاراة الخطط الأوروبية

من لصعب مجاراة مسئولي الكرة المصرية في الخطط الأوروبية بالبلدان التي نجحت في اعادة النشاط الرياضي مثل الدوري الألماني والاسباني والانجليزي، وغيرهم من الدوريات الأرخى، في ظل تراجع عدد الإصابت بهذه البلدان، ووجود خط احترازية على أعلى مستوى فني.