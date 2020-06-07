الزمالك يحصن ناشئيه بعقود جديدة منعا لهروب المواهب

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو الزمالك أن إبرام عقود موثقة لمواهب قطاع الناشئين فى قلعة ميت عقبة، يتم حفاظاً على تلك المواهب، تجنبًا لهروب أي لاعب، خاصة أن وكلاء اللاعبين يعملون على استقطاب المواهب وتسويقها فى سن صغير لذا تفضل الإدارة البيضاء إبرام عقود موثقة للمواهب، من أجل الحفاظ على استمرارها بقلعة ميت عقبة أو تسويق تلك المواهب مستقبلا وتحقيق استفادة مالية.

وأوضح مسئولو الزمالك أن الفترة الماضية شهدت إبرام أكثر من عقد للاعبين الناشئين وكان على رأسهم أحمد عيد الذى تم تصعيده للفريق الأول وشارك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، وإن هذا الأمر يتم بصورة دورية للحفاظ على مواهب الفريق الصاعدة من قطاع الناشئين الذى يعمل على دعم الفريق الأول بالنادى وآخرهم ياسين مرعى مدافع فريق الشباب الذى حرصت إدارة النادى على توقيعه على عقود احتراف بعدما نال إشادة الفرنسى باتريس كارتيرون.

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ويحرص كارتيرون على متابعة قطاع الناشئين بنادى الزمالك منذ توليه قيادة الفريق الأبيض لتصعيد المواهب إلى الفريق الأول، وعلق مرتضى منصور رئيس النادى حول إبرام عقدا لسيف فاروق جعفر، نجل فاروق جعفر نجم الفريق السابق، قائلا:"بعد موسمين فقط سأكون قادراً بالحصول على 100 مليون جنيه نظير بيع نجل فاروق جعفر، وما أفعله فى الحفاظ على المواهب أتى بثماره فى مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول الحالى".

فيما يعقد مسئولو الزمالك خلال الأسبوع الجارى، جلسة جديدة مع الفرنسي باتريس كارتيرون، من أجل الحصول على توقيعه على عقده الجديد مع النادى الأبيض، بعد الاتفاق معه حول تجديد التعاقد لمدة موسم جديد، بعد نجاحه في الحصول على بطولتى السوبر الأفريقي والمحلى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، إلى جانب قيادته للفريق للتأهل إلى نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا، حيث حرص أمير مرتضى منصور على عقد جلسة معه شهدت الاتفاق حول مختلف البنود في عقده على أن يتم عقد جلسة للتوقيع خلال الأسبوع الجارى بعد الانتهاء من تجهيز العقد الجديد الذى يشهد زيادة راتبه بقيمة 20% بعد النجاحات التي حققها مع الفريق.