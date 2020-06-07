شكرا لقرائتكم سموحة يبحث ترشيد النفقات فى اجتماع المجلس اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر، ترشيد النفقات في اجتماع مجلس الإدارة المقرر عقده اليوم، وذلك في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وما ترتب عليه من خسائر مادية تعرضت لها أندية الدوري بشكل عام، وقال فرج عامر عبر حسابه الشخصي على تويتر "اعادة الهيكلة الادارية ، وترشيد الانفاق وترتيب الاولويات أهم ما في جدول اعمال مجلس ادارة نادي سموحة في ظل ندرة الايرادات التقليدية لجميع الاندية الرياضية في مصر".



فرج عامر

في سياق آخر، قرر فرج عامر عدم التعاقد مع أى لاعب خلال الميريكاتو الصيفى المقبل تحت بند الإعارة وأن يكون بشكل عقد بيع نهائى لإستفادة النادى منه بشكل كبير بعدما عانى الفريق الموسم الحالى نظرا لكثرة اللاعبين المعارين من الأهلى والزمالك والذين تألقوا مع الفريق وهو ما أدى لمطالبة أنديتهم بإعادتهم من جديد وهو ما سبب أزمة داخل صفوف الفريق .

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وطلب الزمالك، استعادة أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأبيض المعار إلى سموحه بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجارى، بالإضافة لوجود أربع لاعبين من الأهلى وهم ناصر ماهر وصلاح محسن وكريم يحيي ومحمد عبد المنعم ويبحث مسئولو الفريق السكندرى حاليا عن مخرج لتجديد إعارات هؤلاء اللاعبين أوالتعاقد معهم بشكل نهائى .

فيما رفض حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة فكرة إعلان بطل للدورى حال إلغاء المسابقة أو حتى تحديد أندية هابطة للقسم الثانى، وقال حمادة صدقى فى مداخلة هاتفية لبرنامج "وان تو" مع سيف زاهر عبر أذاعة أون سبورت : " فكرة تحديد موعد لعودة التدريبات فكرة جيدة ونحن كفريق جاهزين لعودة المسابقة وعقدنا اجتماع الاسبوع الماضى لدراسة سبل العودة وسنعقد اجتماع أخر الاسبوع المقبل لوضع الرتوش النهائية".

وأضاف المدير الفنى لسموحة "حددنا أن تكون البداية التركيز على النواحى البدنية وأن يتدرب اللاعبون على شكل مجموعات مع إجراء كشف طبى على الفريق بالكامل مع قياس دورى للحرارة يومياً فضلا عن تطهير غرف الملابس بشكل دائم وأن يحضر اللاعبون للتدريب ثم يغادرون على فترات مع التسلح بالتباعد الاجتماعى".