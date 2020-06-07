شكرا لقرائتكم شوبير: سمير زاهر رائد فكرة البث الفضائى.. ومدحت شلبى يشهد على دور حسن حمدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق تفاصيل بداية بيع حقوق مباريات الدوري والكأس فضائياً لأول مرة فى عهد الراحل سمير زاهر رئيس إتحاد الكرة الاسبق ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت : " كنت نائب فى اتحاد الكرة مع سمير زاهر وقالى عايز أعمل بث فضائى قولتله يعنى ايه ؟ ، قالى أبيع حقوق بث الدوري والكأس فضائياً بعيداً عن البث الارضى قولتله فكرة عبقرية وكنت شغال فى قنوات دريم وأوربت وقتها وتحدثت مع أحمد بهجت رئيس قنوات دريم قولتله تشترى الدوري قالى بكام قولتله الكابتن سمير عايز يبيع بـ 3 مليون جنيه قالى حرام ده كتير اوى ، قولتله غامر وعلى مسئوليتى ولو حصل حاجة أخصم من مرتبى ، قالى مرتبك كام يعنى ؟ "

ويضيف شوبير : " وبالفعل وافق أحمد بهجت ووافقت قنوات اوربرت ودخل معانا وقتها حسن حمدى رئيس الاهلى بخبرته ومدحت شلبى كان بيوزع نسب بيع البث الفضائى على الاندية ويشهد على كلامى حصلنا على 9 مليون جنيه من ثلاثة قنوات واقترحت على سمير زاهر يوزع جزء من الفلوس على أندية الجمعية العمومية عشان نشبرقهم ".

وفى وقت سابق ، أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن هناك مقترح جديد سيتم دراسته فى اتحاد الكرة، بأن يتم استكمال ما تبقى من الموسم الحالى، ومسابقة كأس مصر، وخوض منافسات الكأس الجديد، مع إلغاء الموسم المقبل، لافتًا إلى أن هذا المقترح سيساهم فى استكمال الموسم الحالى فى متسع من الوقت وبدون ضغط، كما سضمن استكمال الدورى هذا الموسم وعدم تهديد الموسم الجديد بالإلغاء فى ظل تلك الظروف التى يمر بها العالم بأثره.

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أوضح شوبير خلال تقديم برنامجه "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" إنه سيتم دراسة هذا المقترح لتحديد مميزاته وعيوبه، قبل اتخاذ القرار الرسمى بشأنه.

من جانبه أكد نهاد حجاج المستشار القانونى للجنة الأندية، صعوبة تنفيذ هذا المقترح من الناحية القانونية، نظرًا لتداخل فترات الانتقالات وستجد الأندية أزمة فى قيد لاعبى قطاعات الناشئين، لافتًا إلى أن الأمر يحتاج دراسة كبيرة.

وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بحث مع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم، خلال اللقاء المطول الذى جمعهما بمقر الوزارة العديد من الموضوعات المتعلقة بمنظومة كرة القدم في مصر وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة بإدارة شئون الكرة خلال الفترة المقبلة.

وتناول الاجتماع مناقشة ومراجعة الخطة الموضوعة والمتضمنة لكل الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمواجهة انتشار كورونا حال بدء العودة التدريجية للنشاط الرياضى وذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء تمهيدًا لاستكمال كل جوانبها ورفعها واعتمادها من مجلس الوزراء، وتتضمن تلك الخطة الشاملة ما يتعلق بالتوقيتات المحددة وتحديد المراحل الزمنية التدريجية لعودة المسابقات حال عودتها وهو ما يتم التنسيق بشأنه أيضًا مع الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) أخذًا بعين الاعتبار الالتزامات الأفريقية للأندية المصرية المشاركة ضمن منافسات بطولات كرة القدم الأفريقية الأبطال والكونفدرالية.