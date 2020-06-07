شكرا لقرائتكم عبدالله حافظ يضع بصمته الأولى مع خونتيك البولندى فى مباراة ودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خطف عبد الله حافظ لاعب إنبي السابق ونادى خونتيك كراكوف البولندى، الأنظار فى أولى المشاركات مع فريقه الجديد بمسابقة الدوري، وإنضم عبد الله حافظ لاعب إنبي إلى صفوف خونتيك كراكوف احد أندية دوري الدرجة الثانية فى بولندا، وفى أول ظهور لنجم إنبي السابق، مع نادى البولندى، أحرز الهدف الأول له والثالث لفريقه في أولى اللقاءات الودية استعداد للموسم الجديد بالدورى البولندى.

جدير بالذكر أن اللاعب من مواليد ٩٨ وهو من ناشئين نادي إنبي وتم تصعيده للفريق الأول بإنبي قبل أن يتم إلغاء فريق ال٩٧ للنادى ليقوم عبدالله حافظ بخوض تجربة الاحتراف من خلال الدورى البولندى.