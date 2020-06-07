مرتضى منصور يعلن تفاصيل اعتذاره عن رئاسة مجلسى الشعب والشورى فى عهد مبارك.. ويوضح حقيقة التعاقد مع عاشور

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الرئيس الراحل حسني مبارك عرض عليه رئاسة مجلسي الشعب والشورى ولكنه رفض.

وأضاف منصور خلال تصريحات لبرنامج زملكاوى الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: "لن أترشح لرئاسة اتحاد الكرة المصري على الاطلاق، ورئاسة الزمالك بالنسبة لي أهم من تولي وزارة".

وواصل: "أدافع في رئاستي للزمالك عن جميع المقهورين في المجال الرياضي وليس ناديّ فقط". حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

صرح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك بأنه لو أراد التعاقد مع حسام عاشور لفعل ذلك، موضحًا أن مصير كل لاعب يحقق بطولات للأهلي سيكون الاستغناء.

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وقال مرتضى منصور في تصريحاته لقناة "الزمالك" الفضائية: "لو أردنا التعاقد مع حسام عاشور لتعاقدنا معه، لكن نحن لم نفعل ذلك مع أنه لاعب كبير للغاية." حسبما نشر موقع "مصراوي".

وتابع: "لن نقول أن هناك لاعب في الزمالك إلا إذا كان له عقد رسمي مع النادي، ولن نعلن عن أي مفاوضات أو اتصالات مع اللاعبين إلا بعد اتمام الصفقة بشكل رسمي."

وأضاف: "لكن هذه رسالة لكل لاعب يحقق بطولات في الأهلي، ستكون نهايتك مثل حسام عاشور بعد كل سنوات التعب من أجل الأهلي."

وقرر الأهلي عدم تجديد تعاقد حسام عاشور بعدم 16 عامًا في صفوف الفريق، الذي بدوره قرر الاستمرار في الملاعب وعدم الاعتزال.