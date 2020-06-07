بطولة إنكلترا: لا نتائج إيجابية في السلسلة الأخيرة من فحوص "كوفيد-19"

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لندن (أ ف ب) - تلقى الدوري الإنكليزي الممتاز الذي يستعد لاستئناف نشاطه في 17 تموز/يوليو بعد توقف منذ آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، خبرا سارا بصدور نتائج سلسلة الفحوص الأخيرة التي أجراها من دون أي حالات إيجابية بـ"كوفيد-19".

وخضع ما مجموعه 1195 لاعبا وعاملا في طواقم الأندية للفحوص في السلسلة السادسة من الاختبارات التي أجريت يومي الخميس والجمعة.

وقالت رابطة الدوري الممتاز في بيان مساء السبت "يمكن لرابطة الدوري الممتاز التأكيد أنه في يومي الخميس 4 حزيران/يونيو والجمعة 5 حزيران/يونيو، تم اختبار 1195 لاعبا وموظفا في الأندية للكشف عن فيروس +كوفيد-19+. ومن بين هذه الاختبارات، لم تظهر أي نتائج إيجابية".

وإعلان السبت يعني أنه توقف عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن عند 13 حالة إيجابية من إجمالي 6274 اختبارا تم إجراؤه على اللاعبين والطواقم، على أن تستمر الاختبارات على أساس مرتين في الأسبوع.