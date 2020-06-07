سيد معوض يستعين بالدراجة للحفاظ على لياقته البدنية في توقف كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان سيد معوض، نجم النادى الأهلى السابق وعضو الجهاز الفنى بمنتخب مصر الأول، بالدراجة للحفاظ على لياقته البدنية فى ظل توقف النشاط الرياضى واتباع سياسة الحجر المنزلى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، الذى تسبب فى توقف المسابقات المحلية والأفريقية منذ مارس الماضى منعاً لتفشى الفيروس.

ونشر سيد معوض صورة عبر حسابه الشخصى على انستجرام خلال قيامه بالتدريبات الصباحية على الدراجة للحفاظ على لياقته البدنية.



سيد معوض



معوض

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وأكد سيد معوض، مدرب مساعد منتخب مصر، في تصريحات سابقة، أن هناك ظروفا صعبة واجهت المنتخب الأول أدت لعدم خروج النتائج بشكل مرضٍ للجماهير فى أول مباراتين أمام كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا 2021.

وأضاف سيد معوض، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن إقامة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة فى نفس موعد مباراتىّ كينيا وجزر القمر حرم المنتخب من لاعبين مميزين، بجانب توقف الدورى قبل المباراتين بفترة طويلة ما أثر سلباً على لياقة اللاعبين فنياً وبدنياً، وكذلك الإصابات المؤثرة والغيابات، وعلى رأسها محمد صلاح ولاعبى بيراميدز، وبلا شك كل هذا منعنا من تحقيق الفوز فى المباراتين.

وأقيمت قرعة الدور الثانى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وأسفرت عن تواجد منتخب مصر فى المجموعة السادسة التى تضم منتخبات كل من الجابون وليبيا وأنجولا.. وتم تقسيم المنتخبات الـ40 إلى 10 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 فرق، يقام بينهم دورى من دورين، على أن تصعد المنتخبات أصحاب الصدارة للدور الثالث والأخير من سباق التصفيات.

كما تم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة للمرحلة النهائية إلى قسمين، يضم كل منهما 5 منتخبات حسب التصنيف الدولى، ويقابل كل منتخب من التصنيف الأعلى نظيره من التصنيف الأقل بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الخمسة الفائزين مباشرة للمونديال، وتم توزيع المستويات على المنتخبات المشاركة فى التصفيات بناء على آخر تصنيف للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الصادر فى ديسمبر من العام الماضى، والذى شهد تواجد مصر فى المستوى الأول.