شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فخر الدين بن يوسف فى مرحلة الطفولة فى بشوارع تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد التونسى فخر الدين بن يوسف، مهاجم الإسماعيلى، ذكريات طفولته عبر حسابه على إنستجرام، ونشر صورته وهو طفل وعلق قائلا، "وفى رحلة العمر والأيام المسرعة لا تنسى من أنت وما وجهة السفر". وكشف مصدر مقرب من فخر الدين بن يوسف أن اللاعب يمتلك ثلاثة عروض تهدد بقاءه مع الدراويش فى الموسم الجديد، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "فخر الدين بن يوسف لم يحسر مصيره بشكل نهائى مع الإسماعيلى، مازالت هناك عدة اختلافات بين الطرفين لاسيما على الصعيد المادى، فضلا عن تلقى اللاعب عرضاً تونسياً وآخر خليجياً وثالثاً من الدورى المصرى، والذى أكد المصدر أنهً ليس من الزمالك".

واستقر مسئولو الإسماعيلى على البحث عن مهاجم مميز للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل غموض موقف التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق الذى رحب بتمديد تعاقده مع الدراويش ولكنه أرجأ فكرة التوقيع على العقد الجديد لحين نهاية جائحة كورونا ووضوح الرؤية بشأن النشاط الكروى. وسبق أعلن المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادى، أن ناديه يتابع لاعبيه سواء الموجودين بمصر أو فى الخارج، من خلال الجهاز الفنى، وقال إنه أجرى مكالمة هاتفية مع فخر الذين بن يوسف لاعب الفريق وأكد خلالها موافقته على تمديد تعاقده مع النادى لفترة أخرى، وتم الاتفاق على عقد اجتماع عقب عودته إلى الإسماعيلية لوضع الأمر قيد التنفيذ، مؤكدا أن اللاعب لا يمانع على الإطلاق استمراره مع الإسماعيلى الذى يتمسك بوجود اللاعب ضمن صفوفه فى الموسم المقبل.

وترددت أنباء عن تلقى التونسى فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلى عرضا مغريا من أحد الأندية التونسية تمهيدا للانضمام له بداية من الموسم الجديد خلال فترة الانتقالات المقبلة، وقال موقع "الصريح أون لاين" التونسى إن اللاعب التونسى فخر الدين بن يوسف لم يوقع حتى الآن على عقود تمديد تعاقده مع الإسماعيلى المصرى رغم تأكيدات إدارة الدراويش على وجود اتفاق مع اللاعب.

وأشار الموقع التونسى إلى أن مصدر مقرب من اللاعب أكد أن بن يوسف قد يراوغ الجميع نحو وجهة أخرى غير متوقعة، خاصة أنه تلقى عرضا تونسيا مغريا.

وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلى قد رحب بتمديد تعاقد التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق، بعد تألقه مع الدراويش منذ انضمامه فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وغادر التونسى فخر الدين بن يوسف إلى بلاده لقضاء الإجازة التى حصل عليها هناك للتعافى من إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية والتى تصيب بها خلال مباراة الجونة بالدورى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، وقال طبيب الدراويش إن اللاعب يحتاج لفترة من 3 أسابيع لشهر للتعافى من الإصابة.

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ورفع الجناح التونسى لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2013 مع الصفاقسى التونسي، فى عام اختير خلاله لاعب العام، كما توج فخر الدين بن يوسف بلقب الدورى التونسى مرتين، مرة مع الصفاقسى موسم 2012-13 وأخرى مع الترجى التونسى موسم 2016-17، وعلى المستوى الدولى ظهر بن يوسف 47 مرة بقميص منتخب تونس ونجح فى تسجيل 6 أهداف، وشارك فى كأس العالم بروسيا ونجح فى التسجيل مرة والصناعة أخرى.

ولم يسبق لـ فخر الدين بن يوسف اللعب فى الدورى المصرى لغير الإسماعيلى، بينما ارتدى قميص الترجى والصفاقسي، وشارك فخر الدين بن يوسف فى 21 مباراة الموسم الماضى مع الاتفاق ونجح فى تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلها.

فخر الدين بن يوسف