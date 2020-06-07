شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: سمير زاهر رائد فكرة البث الفضائى ومدحت شلبى يشهد على دور حسن حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، تفاصيل بداية بيع حقوق مباريات الدورى والكأس فضائياً لأول مرة فى عهد الراحل سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق، قائلا، "كنت نائبا فى اتحاد الكرة مع سمير زاهر وقالى عايز أعمل بث فضائى قلتله يعنى أيه؟، قالى أبيع حقوق بث الدورى والكأس فضائياً بعيداً عن البث الأرضى قلتله فكرة عبقرية، وكنت شغال فى قنوات دريم وأوربت وقتها وتحدثت مع أحمد بهجت رئيس قنوات دريم قلتله تشترى الدورى قالى بكام قلتله الكابتن سمير عايز يبيع بـ 3 مليون جنيه قالى حرام ده كتير أوى، قلتله غامر وعلى مسئوليتى ولو حصل حاجة اخصم من مرتبى، قالى مرتبك كام يعنى؟ "

وأضأف شوبير، فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت، "بالفعل وافق أحمد بهجت ووافقت قنوات أوربرت ودخل معنا وقتها حسن حمدى رئيس الأهلى بخبرته ومدحت شلبى كان بيوزع نسب بيع البث الفضائى على الأندية، ويشهد على كلامى، حصلنا على 9 ملايين جنيه من ثلاث قنوات، واقترحت على سمير زاهر يوزع جزءا من الفلوس على أندية الجمعية العمومية عشان نشبرقهم ".

وفى وقت سابق، أكد الإعلامى أحمد شوبير أن هناك مقترحا جديدا سيتم دراسته فى اتحاد الكرة، بأن يتم استكمال ما تبقى من الموسم الحالى، ومسابقة كأس مصر، وخوض منافسات الكأس الجديد، مع إلغاء الموسم المقبل، لافتًا إلى أن هذا المقترح سيساهم فى استكمال الموسم الحالى فى متسع من الوقت ودون ضغط، كما يضمن استكمال الدورى هذا الموسم وعدم تهديد الموسم الجديد بالإلغاء فى ظل تلك الظروف التى يمر بها العالم بأثره.

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وأوضح شوبير، خلال تقديم برنامجه "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس"، أنه سيتم دراسة هذا المقترح لتحديد مميزاته وعيوبه، قبل اتخاذ القرار الرسمى بشأنه.

من جانبه أكد نهاد حجاج، المستشار القانونى للجنة الأندية، صعوبة تنفيذ هذا المقترح من الناحية القانونية، نظرًا لتداخل فترات الانتقالات وستجد الأندية أزمة فى قيد لاعبى قطاعات الناشئين، لافتًا إلى أن الأمر يحتاج دراسة كبيرة.

وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بحث مع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم، خلال اللقاء المطول الذى جمعهما بمقر الوزارة العديد من الموضوعات المتعلقة بمنظومة كرة القدم فى مصر وذلك فى إطار الاستعدادات الخاصة بإدارة شئون الكرة خلال الفترة المقبلة.

وتناول الاجتماع مناقشة ومراجعة الخطة الموضوعة والمتضمنة لكل الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمواجهة انتشار كورونا حال بدء العودة التدريجية للنشاط الرياضى وذلك فى ضوء قرارات مجلس الوزراء تمهيدًا لاستكمال كل جوانبها ورفعها واعتمادها من مجلس الوزراء، وتتضمن تلك الخطة الشاملة ما يتعلق بالتوقيتات المحددة وتحديد المراحل الزمنية التدريجية لعودة المسابقات حال عودتها وهو ما يتم التنسيق بشأنه أيضًا مع الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) أخذًا بعين الاعتبار الالتزامات الأفريقية للأندية المصرية المشاركة ضمن منافسات بطولات كرة القدم الأفريقية الأبطال والكونفدرالية.