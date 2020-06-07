شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يتابع ملف تسوية أزمة الـ950 ألف دولار مع "هندريك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، مع إدارة الشئون القانونية بالنادى ملف تسوية أزمة البرازيلى هندريك هيلمكه لاعب الفريق السابق، وبحث رئيس النادى الاتفاق الذى تم مؤخراً بين الأهلى واللاعب بشأن تسديد ما يقرب من 950 ألف دولار للاعب البرازيلى الذى حصل على حُكم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد النادى بعدما فسخ الأخير عقد اللاعب من طرف واحد.

واتفق مسئولو الأهلى مع البرازيلى هندريك هيلمكه على تسديد مستحقاته المتأخرة خلال ستة أشهر وعلى دُفعتين، وذلك بعد إنهاء الأزمة التى نشبت بين الطرفين قبل عدة مواسم بسبب مستحقات متأخرة للاعب البرازيلى، والذى صعد الأزمة للمحكمة الرياضية الدولية وحصل على حُكم بتغريم الأهلى ما يقرب من 950 ألف دولار نظير فسخ العقد بين الطرفين من جانب الأهلى فقط.

وانضم هندريك للأهلى فى فترة الانتقالات الشتوية لموسم (2014 - 2015) إلا أنه لم يستمر سوى ستة أشهر فقط قبل أن يرحل مجاناً بعد استغناء النادى الأحمر عن خدماته.

ومن المقرر أن يقوم مسئولو الاهلى بتجهيز الدُفعة الأولى لتحويلها للاعب البرازيلى من أصل برتغالى خلال أيام قليلة، خاصة بعد الحل الذى توصل له الطرفان مؤخراً لعدم إمكانية التصعيد مُجدداً لأية جهة رياضية دولية .