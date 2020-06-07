شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد الأبرز.. كورونا يعطل أحلام 3 لاعبين فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت جائحة فيروس كورونا المستجد تلقى بظلالها على سطح الأحداث الكروية، خاصة بعدما أصابت النشاط الرياضى بالشلل فى مختلف بلدان العالم، الأمر الذى أثرت توابعه على اللاعبين فى بطولة الدوري.كورونا يعطل السعيد عن كسر رقم الخطيب وتريكة

يأتى على رأس هؤلاء اللاعبين عبد الله السعيد نجم بيراميدز وقبل تفشى فيروس كورونا، ووسط تألقه الكبير فى الدوري، حيث سجل هدفين فى مواجهة بيراميدز ومصر المقاصة فى الجولة الـ 14 من الدوري، نجح السعيد فى أن يصل للهدف رقم 102 ليتجاوز رقم مهاجم الأهلى والزمالك فى القرن الماضي، جمال عبد الحميد، صاحب الـ101 هدف، واقترب من تخطى رقم الأسطورة الأهلاوية محمد أبو تريكة صاحب الـ 106 أهداف، حيث يتبقى أمام متصدر ترتيب الدورى الممتاز أربعة أهداف فقط و 5 أهداف عن أحمد الكاس نجم الأولمبى والزمالك، و6 أهداف عن محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية ورئيس النادى الأهلى الحالي.لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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تجمد النشاط الرياضى فى مصر منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب فيروس كورونا، إلا أنه من المنتظر عودته تدريجيًا منتصف يونيو الجارى حسب تصريحات رئيس الوزراء.

وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه سيتم الانتظار لمنتصف شهر يونيو المقبل لتحديد موقف عودة بطولة الدورى، بعد قرارات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى بإمكانية فتح الأندية أمام الأعضاء منتصف يونيو وعودة الأنشطة تدريجيا، وبالتالى سننتظر موقف الدولة من استئناف نشاط كرة القدم.

وقال مصدر باللجنة الخماسية باتحاد الكرة، "قرار استئناف بطولة الدورى كما قلنا مسبقاً هو قرار دولة، وفى حال الموافقة على على الاستئناف سنكون جاهزين بعدة سيناريوهات بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وأندية الدورى الممتاز الـ18 لمناقشة عودة المسابقة فى حالة صدور قرار من الدولة أو الإلغاء.