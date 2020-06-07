شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد أوناجم يستعد للعودة لمران الزمالك فى "حمام السباحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المغربى محمد أوناجم، لاعب الزمالك، للعودة لمران الفريق الأبيض تحسباً لاستئناف الدورى، وظهر اللاعب عبر حسابه على إنستجرام يؤدى تدريبات مائية فى حمام السباحة، فى محاولة لفك العضلات والاستعداد لرفع الأحمال البدنية. وجدد مسئولو الزمالك التمسك بالمغربى محمد أوناجم، جناح الفريق، بعد الاتصالات التى دارت خلال الأيام الماضية بين اللاعب وأمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، وشهدت الحديث حول رغبة النادى فى استمراره ضمن صفوف الفريق فى الموسم المقبل، بعد التقارير المختلفة حول رحيله عن الأبيض لرغبة النادى فى ضم ثنائى أجنبى جديد الموسم المقبل.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة تفضل تأجيل مصير اللاعبين الموجودين بصفوف الفريق لحين الانتهاء من منافسات دورى أبطال أفريقيا، خاصة أن الأبيض لديه مواجهة قوية مع الرجاء المغربى، فى نصف نهائى البطولة، وتنتظر إدارة الكرة بالنادى تحديد موعدها فى الفترة المقبلة من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".

وشهدت الفترة الماضية حديث الصحف المغربية حول مستقبل محمد أوناجم خاصة بعد العروض التى تلقاها اللاعب المغربى خلال الفترة الماضية تمهيداً للانتقال لأى منها بداية من الموسم الجديد، وعبر نادى الوحدة السعودى لكرة القدم عن رغبته فى الاستفادة من خدمات أوناجم وضمه لصفوفه خلال الميركاتو الصيفى المقبل

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وقالت صحيفة " المنتخب " المغربية، إنه فى ظل الأنباء المتناقضة بخصوص مستقبل محمد أوناجم مع نادى الزمالك المصري، ورغم عدم الحسم حتى الآن إن كان سيرحل أم سيبقى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، يتساءل كثيرون إن كان نجم الوداد السابق سيسلك نفس المسار الذى سلكه مواطنه وليد أزارو لاعب الأهلى الذى يلعب حاليا للاتفاق السعودى، وأشارت الصحيفة إلى أن اهتمام نادى الوحدة السعودى بمحمد أوناجم يقربه من الطريق الذى سار عليه وليد أزارو، فقد التحق أزارو بالاتفاق خلال الميركاتو الشتوى الماضى على سبيل الإعارة وهو ما منحه متنفسا جديدا للتخلص من كل الضغوط والمشاكل التى فرضها عليه رينيه فايلرمدرب الأهلي.

وشددت الصحيفة على أنه إذا شعر أوناجم برغبة الزمالك فى التعاقد مع محترفين أجانب آخرين فى ظل ارتباطه معه بعقد لمدة 3 مواسم، فإن عرض نادى الوحدة السعودى سيكون الأفضل بالنسبة إليه ولو على سبيل الإعارة وشارك أوناجم فى 22 مباراة مع الزمالك حتى الآن حيث استطاع أن يسجل ثلاثة أهداف بجانب صناعته أربع تمريرات حاسمة، وتألق بجانب مواطنه أشرف بنشرقى وقادا فريقهما لإحراز لقبى السوبر المصرى على حساب غريمهم التقليدى الأهلي، ولقب السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسي، إضافة لبلوغ نصه نهائى دورى الأبطال الذى يواجهان خلاله الرجاء الرياضى .