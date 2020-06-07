شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد ابراهيم "فيراري" عاندته الظروف في البيت الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن محمد إبراهيم صانع ألعاب مصر المقاصة الحالى والزمالك السابق عاندته الظروف خلال مسيرته الكروية خاصة فى البيت الأبيض بالرغم من انه لاعب حريف و يتمتع بفنيات عاليه ، حيث انه كان يرغب فى تألق أكبر عبر مسيرته للاحتراف الخارجي .

وكان محمد إبراهيم قد أكد أن أفضل فترات حياته كانت في عام 2011 خاصة كأس العالم للشباب، معلقاً :"لا أنسى مباراة النمسا، التي سجلت فيها هاتريك، وهى دى أفضل فترات حياتى الكروية، وقدمنا مستوى كبيرا في المونديال".

وأضاف نجم المقاصة: "مدرب البرازيل بعد مباراة منتخب مصر والبرازيل قال إنى أنا ومحمد صلاح هيكون لينا مستقبل كبير وعندنا موهبة كبيرة، ولكن الظروف مش بتساعد أنى أظهر كل اللى عندى من موهبتى، وكنا المفروض نصل النهائي بهذا الجيل، وخروجنا أمام الأرجنتين من ضربتين جزاء من الهجمات المرتدة وطول المباراة إحنا بنهاجم".

وتلقت إدارة النادي الأهلي عرضاً من أحد وكلاء اللاعبين للتعاقد مع محمد إبراهيم صانع العاب مصر المقاصة والزمالك السابق لتدعيم مركز صانع الألعاب، خاصة في ظل الرحيل المرتقب لصالح جمعة والذي أصبح قاب قوسين أو أدني من الرحيل بفرمان من فايلر والذي أكد أنه لن يكون له مكان في قائمة الفريق بالموسم الجديد.

وتناقش لجنة التخطيط مع فايلر العرض الخاص بالتعاقد مع محمد إبراهيم، إلا أن هناك خلاف حول التعاقد معه، فهناك تيار يؤكد أنه لن يُفيد الفريق على الصعيد الفني، وهناك تيار أخر يرى أن التعاقد معه سيمثل إضافة للفريق نظراً لامتلاكه قدرات فنية وبدنية جيدة، خاصة وأنه لن يكلف خزينة النادي مبلغ كبير.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب محمد إبراهيم فى الصور التالية :