شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة الشهرة والملايين والبطولات.. هذا ما جناه حسام عاشور من الأهلى بعد 16 سنة خدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رسائل اللوم والعتاب التي أرسلها جمهور الأهلى لحسام عاشور قائد المارد الأحمر على موقفه الذي ختم به مسيرته الكروية بالملاعب ،حملت اعترافاً صريحاً بانقلاب الأهلاوية على القائد الأكثر تتويجاً بالبطولات.

إدارة القلعة الحمراء كانت قد أخطرت اللاعب بالفترة الماضية، بعدم الحاجة لخدماته خلال الموسم المقبل، واضعة أمامه عدة امتيازات حال قرر الاعتزال إلا أنه طلب مهلة للتفكير، لاتخاذ القرار المناسب له، خاصةً وأنه كان يفضل البقاء في الملاعب لمدة أطول ثم أستقر على الاعتزال واتفق مع الأهلي على تنفيذ العرض الثلاثي بإقامة مباراة اعتزال والعمل في قناة النادي إلى جانب سفره للخارج لخوض فترة معايشة والعمل في المجال الفني أو الإداري.

ولكن بعدها نشرعاشور فيديو خاص له وانتقد فيه إدارة النادي على التأخير في السير في إجراءات اعتزاله وغرمه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ، قرر مجلس إدارة الأهلي بناء على توصية من لجنة التخطيط سحب كل الامتيازات التي كانت ممنوحة له وتوجيه الشكر له على الفترة التي قضاها داخل النادي ، ليقرر اللاعب التراجع عن الاعتزال بشكل رسمى ودراسة عرضين من السعودية والبرتغال لأختيار إحداهما فى الموسم المقبل.

حسام عاشور، قدم الكثير للأهلي على مدار أكثر من 16 عاماً بصفوف الفريق الأول ومن قبلها سنوات عديدة داخل قطاع الناشئين والشباب بالنادي الأحمر، ولكن العبرة بالخواتيم، فالتهور والاندفاع الذي صاحب ابن الـ 34 عاماً في أيامه الاخيرة داخل القلعة الحمراء أنقص كثيراً من رصيده لدى عشاقه من انصار النادي.

ومقابل إسهامات حسام عاشور للقلعة الحمراء فلقد نال اللاعب شهرة عريضة وبطولات وأرقام قياسية وبالطبع ملايين لم ينالها لاعب أخر فلقد نجح حسام عاشور في حصد 36 بطولة مع الأهلي خلال مسيرته الكروية، ليصبح أكثر لاعبي الأحمر في الفوز بالبطولات ، حيث حقق عاشور 12 بطولة دوري ممتاز، و11 لقبا إفريقيُا، و10 سوبر محلي، و3 كأس مصر وشارك في 511 مباراة بالقميص الأحمر.

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3 أهداف سجلهما عاشور مع الاهلى ، نظرا لمهامة الدفاعية طيلة الوقت داخل الفريق حيث زار شباك أسمنت أسيوط عام 2006، ليكون هدفه الأول مع الأحمر، والهدف الثاني كان في شباك الإسماعيلي عام 2007، أما الهدف الأخير كان من نصيب طلائع الجيش في عام 2010.

وهو من أكثر اللاعبين الذين ارتدوا شارة القيادة وهو علي مشارف الرابعة والعشرين، وكانت في مباراة اتحاد الشرطة التي أقيمت في عام 2010، عندما حملها بدلًا من أسامة حسني عند تبديله بين الشوطين.

و يعد حسام عاشور من اللاعبين الأكثر مشاركة في مباريات القمة، بواقع 41 مباراة في مختلف البطولات ، ليس هذا فحسب فتساوى حسام عاشور مع الثنائي محمد أبو تريكة ووائل جمعه لاعبا الأهلي السابقين، في عدد المشاركات مع الأهلي في مباريات كأس العالم للأندية، بواقع 11 مباراة.

لم يحظ عاشور بمسيرة دولية تضاهي مسيرته مع الأهلي، حيث شارك في 14 مباراة دولية فقط بقميص المنتخب الوطني، بينها ثلاث مواجهات رسمية، كان آخرها قبل سبع سنوات.