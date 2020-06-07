في حال فشل التعاقد مع أزارو.. الشباب يضع "هدف الأهلي" ضمن خياراته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قالت تقارير سعودية إن نادي الشباب حدد أكثر من بديل لتعزيز صفوفه الهجومية في حال فشل في ضم الدولي المغربي وليد أزارو لاعب الأهلي المصري المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي.
وانضم أزارو إلى صفوف الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.
ويعد الدولي المغربي هدفا لأكثر من نادٍ أبرزهم الشباب السعودي والوصل الإماراتي، بعدما أكد السويسري رينيه فايلر أنه خارج حساباته خلال الفترة المقبلة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" السعودية فإن نادي الشباب ينوي صرف 3 ملايين دولار من أجل الحصول على خدمات أزارو.
وأضافت الصحيفة أن الفريق العاصمي قد حاول التفاوض مع أزارو لكنه رفض العرض الأول، فعاد لزيادة قيمة العرض الذي بلغ 1.2 مليون دولار سنويًا من أجل إقناعه بالانضمام إليه.
ولفتت "سبورت" إلى أن نادي الشباب وضع أكثر من خيار بديل في حال فشل في ضم أزارو، وهم جاكسون موليكا لاعب مازيمبي الكونغولي أو الجزائري كريم عريبي لاعب النجم الساحلي التونسي.
ويعد موليكا هدفا للنادي الأهلي، الذي يسعى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وسبق وأكد وكيل اللاعب أن النادي الأهلي تقدم بعرض رسمي من أجل التعاقد مع موكله مقابل دفع مليوني ونصف المليون دولار.
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