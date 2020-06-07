محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: تستأنف اليوم الأحد الجولة الـ30 من الدوري الألماني، والتي شهدت أمس السبت تحقيق بايرن ميونيخ لفوز جديد على حساب باير ليفركوزن ليواصل التحليق في صدارة البوندسليجا. ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد كالتالي: 13:30.. فيردر بريمن وفولفسبورج.. beIN Sports HD 1 بتعليق سوار الذهب. 15:30.. يونيون برلين وشالكه 04.. beIN Sports HD 1 بتعليق جواد بدة. 18:00.. أوجسبورج وكولن.. beIN Sports HD 1 بتعليق أحمد عبده.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.