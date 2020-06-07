تقرير.. صلاح ضمن 3 أسباب.. لماذا رفض ليفربول ضم فيرنر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

فرض تيمو فيرنر هداف لايبزيج نفسه في الأيام القليلة الماضية، في ظل ارتباط اللاعب بالرحيل عن البوندسليجا والإنتقال إلى بريميرليج في الموسم المقبل، خاصة أن اللاعب ضمن أهداف الثلاثي الكبير ليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي.

فيرنر أعلن عن رغبته منذ شهور قليلة بالرحيل إلى ليفربول والذي وصفه بالأفضل في أوروبا خلال الفترة الحالية، هذه الرغبة وجدت أيضًا إعطاء يورجن كلوب المدير الفني لليفر الضوء الأخضر للريدز الموافقة على الحصول على خدمات اللاعب.

وما بين رغبة فيرنر وموافقة كلوب هناك شيء آخر عطّل الصفقة الألمانية لعملاق الميرسيسايد ومتصدر بريميرليج في الموسم الحالي، وهو الأزمة الاقتصادية التي ضربت كبار أندية القارة العجوز بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

أزمة ليفربول المالية استغلها نادي تشيلسي الإنجليزي والمدعوم من مالكه رومان أبراموفيتش، والذي يسعى إلى تدعيم صفوف "البلوز" في الموسم المقبل كنوع من المكافأة والدعم عن ما قدمه المدرب الشاب فرانك لامبارد مع النادي اللندني خلال هذا الموسم.

ويُعد السبب الرئيسي من صعوبة إتمام ليفربول صفقة فيرنر العامل المادي، وهذا ما استعرضته صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية.

- راتب صلاح:

في تشيلسي قدّم النادي اللندني عرضًا لا يرفض وهو أن يحصل فيرنر على راتب أسبوعي يقدر بـ170 ألف جنيه إسترليني لمدة خمس سنوات، وبالطبع مع تحسين الراتب وفقًا لما سيقدمه اللاعب بعد ذلك.

وفي ليفربول إذا عليك أن تريد الدخول في مفاوضات مع الهداف الألماني عليك أن تقدم نفس الراتب، وهذا ما يمنع "الريدز" في الوقت الحالي نظرًا للرواتب التي تدفع لكبار نجوم الفريق بداية من النجم المصري محمد صلاح والذي يحصل على راتب أسبوعي يقدر بـ200 ألف جنيه إسترليني.

صلاح والذي يتصدر قائمة ترتيب أعلى رواتب ليفربول يأتي من بعده الثنائي الهجومي في الفريق وهما النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو والسنغالي ساديو ماني حيث يحصل كل لاعب على 180 ألف جنيه إسترليني.

وتقول الصحيفة أن ليفربول لا يلجأ إلى سياسة دفع الرواتب الكبيرة وهذا ما تحقق مع صلاح على سبيل المثال بعدما حقق أرقامًا مذهلة بعد تجربة مخيبة مع تشيلسي.

الصحيفة البريطانية أضافت أن صلاح حصل على راتبه الحالي بعد موسمين مع ليفربول قدّم من خلالها إسهامات رائعة سواء على الصعيد الفردي أو الجماعي، فموسمه الأول استطاع أن يسجل 44 هدفًا في كافة البطولات من بينهم 32 هدفًا في بريميرليج مما منحه لقب هداف الدوري الإنجليزي.

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- صدمة أليسون:

عام واحد فقط للحارس البرازيلي أليسون بيكر أثبت من خلالها أنه الصفقة الأفضل لصفوف الفريق خاصة بعد الكوارث التي قام بها الحارس الألماني لوريس كاريوس خاصة في نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة (2018) أمام ريال مدريد.

أليسون والقادم من صفوف روما في الصيف الماضي، بالطبع يريد ليفربول مكافأته على ما قدمه خاصة أن راتبه الأسبوعي يقدر بـ90 ألف جنيه إسترليني.

وبالطبع يريد كلوب أن يضع أليسون على قائمة الأكثر دخلاً في ليفربول، خاصة أن الحارس المخضرم قاد "الريدز" للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بجانب الاقتراب من إحراز لقب بريميرليج بعد غياب 30 عامًا.

انتقال فيرنر إلى ليفربول براتب ضخم سيكون بالنسبة لأليسون "صدمة" بحسب وصف الصحيفة البريطانية.

- فان دايك ضمن خريطة التجديد:

الشريك الآخر مع أليسون والذي يُعد أحد أسلحة ليفربول منذ التعاقد معه في يناير عام 2018 قادمًا من ساوثهامبتون وهو المدافع فيرجيل فان دايك.

فان دايك والذي كان عليه الصراع مع مانشستر سيتي وتشيلسي اختار ليفربول، وهو أمر جعل النادي الأحمر يقدم راتبًا ضخمًا للاعبه يقدر بـ120 ألف جنيه إسترليني.

راتب فان دايك يسعى ليفربول إلى تحسينه مع تعديل مدة العقد والذي ينتهي بنهاية موسم 2023، مما سيجعله ينضم إلى صفوف الكبار بداية من صلاح ومعه الثنائي الآخر فيرمينو وماني.

وشهدت الفترة الأخيرة قيام ليفربول بتمديد عقود نجوم الفريق في الشهور الماضية، وهو الملف الذي يشغل الإدارة الرياضية والتي تعمل في التوقيت الحالي على إنهاء التجديد للثنائي أليسون وفان دايك، وهو الأمر الذي جعل النادي الإنجليزي يُعطي أولوية لتجديد النجوم عن التعاقد مع لاعبين جدد بحسب ما كشفت عنه الصحيفة.