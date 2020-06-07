إقحامهم في الحروب "حرام".. ميدو ينتقد الهجوم على نجلي شوبير وجعفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

انتقد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لناديي الزمالك ومصر للمقاصة، إقحام أبناء اللاعبين في الحروب بين الأندية، لافتًا إلى أن هذا الأمر يشكل ضغوط نفسية عليهم من البداية.

وكتب "ميدو" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إقحام أولاد صغيرة في الحروب واحدة من الحاجات اللي انا مؤمن انها بتترد!!".

وأضاف: "الولاد دول مالهومش أي ذنب كل ذنبهم انه طلع ابن النجم فلان وده بيمثل عليهم ضغوط نفسية كبيرة من الأساس".

وتابع: "مصطفى شوبير حارس مميز جدا بعيدا عن شوبير وسيف جعفر لاعب مميز جدا بعيدا عن ابوه.. حرام!!".

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وكان فاروق جعفر قد تعرض لهجوم بعد تسريب عقد نجله (سيف) الذي يلعب ضمن صفوف ناشئ نادي الزمالك.

وقال فاروق جعفر، في تصريحات خاصة ليلا كورة اليوم السبت: "سيف نجلي يُعامل مثل أي ناشئ في الزمالك".

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن عقد اللاعب بعد عودته من سموحة للزمالك بعد انتهاء الإعارة لا يصل لنصف المبلغ المذكور (6 ملايين جنيه) طوال الخمس سنوات مدة العقد.

سيف فاروق جعفر انتقل إلى سموحة على سبيل الإعارة الصيف الماضي، وتم تصعيده إلى الفريق الأول بالزمالك قبل عدة سنوات.