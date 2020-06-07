تأجيل جلسة نظر قضية اتحاد الكرة ضد الشركة الراعية

تنتظر اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، تحديد موعد جديد لجلسة نظر قضية الجبلاية لفسخ العقد مع الشركة الراعية اتحاد الكرة.
وكان من المفترض عقد الجلسة أمس في محكمة شمال القاهرة الابتدائية، إلا أنه بسبب ظروفكورونا وتعطل العمل بالمحاكم، فإنه من المقرر تحديد موعد جديد للجلسة خلال الأسبوعين المقبلين، على أن يتم إخطار اتحاد الكرة بها.
كان اتحاد الكرة حرك دعوى قضائية لفسخ عقدهمع الشركة لعدم سدادها مبلغ ٨٩ مليون جنيه و١٧٣ ألف و٣٦٠ جنيه قيمة ٥ دفعات من مستحقات الجبلاية، بجانب ضريبة القيمة المضافة التي لم وسددها الشركة من القسط الأول إلى العاشر وتبلغ ٢٨ مليون جنيه و٣٧٥ ألف جنيه، كما طلب اتحاد الكرة تعويضا ماليا بقيمة ٢٠٠ مليون جنيه.
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