رسميًا.. اتحاد الكرة يخطر الأهلي بحفظ شكواه ضد عبد الله السعيد

أرسل اتحاد الكرة، خطابا رسميا إلى الأهلي، يخطره فيه بحفظ شكواه ضد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، بعدما اشتكاه النادي لرغبته في الحصول على شرط جزائي بعد فسخ عقده مع أهلي

جدة السعودي والانضمام إلى بيراميدز.

أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية لم تصدر أي قرارات في أزمة الأهلي مع عبد الله السعيد،

بعدما رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، شكوى الأحمر ضد اللاعب.

وقال المصدر: "الفيفا أصدر قراره في الأزمة وبالتالي اتحاد الكرة ليس له الحق في اتخاذ أي موقف من الأساس، وأرسلنا خطابًا للأهلي بهذا المضمون، وتم إغلاق هذا الملف بشكل نهائي".