رياضة | فايلر يستقر على أسماء المعارين العائدين إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يستقر على أسماء المعارين العائدين إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر رينيه فايلر المدير الفنى السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عدد من أسماء اللاعبين المعارين لعودتهم مرة اخري لصفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

فايلر يستقر على أسماء المعارين العائدين إلي الأهلي

وhقترب محمد شريف لاعب الفريق والمعار لصفوف نادي إنبي من العودة مجددًا لصفوف المارد الأحمر خاصة بعد تألقه فى الفريق البترولي وتسجيله 9 أهداف هذا الموسم، وأيضًا لدعم مركز الجناح تحسبًا لعدم تجديد التعاقد مع رمضان صبحي والمُعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي حتى نهاية الموسم الحالي.

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وأيضًا hقترب أكرم توفيق لاعب الأهلي والمعار لفريق الجونة من العودة خاصة بعد رحيل حسام عاشور قائد الفريق عن خط وسط القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

بحانب دراسة فايلر عودة كريم يحيي الظهير الايمن للفريق والمعار لصفوف سموحة خاصة بعد رحيل أحمد فتحي لفريق بيراميدز.

بينما hستقر فايلر على عدم عودة المهاجم المغربي وليد أزارو والمعار لصفوف الاتفاق السعودي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.