رياضة | تفاصيل جلسة سيد عبد الحفيظ مع نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر تفاصيل جلسة سيد عبد الحفيظ مع نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المعار إلى صفوف إنبي، في معرفة مصيره مع القلعة الحمراء خلال الموسم الجديد.

لذا قام اللاعب بإجراء عدة اتصالات مع مسئولي الأهلي، لمطالبتهم بحسم موقفه بشكل نهائي، خاصة في ظل تلقيه عروض من جانب الدوريات الخليجية على رأسها الاتفاق السعودي، بعدما ظهر بشكل لافت مع فريق إنبي، بالموسم الحالي.

مهاجم الأهلي المعار تحدث مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، لمناقشة عرض الاتفاق وتفاصيله، من أجل حسم موقفه سواء بالموافقة على العرض أو عودته مرة أخرى للقلعة الحمراء عقب انتهاء إعارته نهاية الموسم الحالي.

ويدرس السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمر اللاعب وعودة عدد من المعارين خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوفه حسب رغبة لجنة التخطيط بالأهلي للتخفيف من الأعباء المالية في ظل جائحة كورونا.

جدير بالذكر أن محمدشريف كان تم إعارته إلى صفوف إنبي مع بداية الموسم الحالي، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني السابق بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

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