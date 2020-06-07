رياضة | بايرن ميونخ يفقد نجميه أمام مونشنجلادباخ

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونخ يفقد نجميه أمام مونشنجلادباخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نادي بايرن ميونخ الألماني أن نجميه توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي لن يكونا متواجدين في مباراة حسم لقب الدوري الألماني أمام بروسيا مونشنجلادباخ الأسبوع القادم.

وقال بايرن عقب الفوز 4-2 على باير ليفركوزن السبت، إنه سيفتقد الثنائي ليفاندوفسكي ومولر بسبب الإيقاف بعد حصول كل منهما على البطاقة الصفراء الخامسة خلال الموسم الجاري.

وقبل أربع جولات من النهاية يتصدر بايرن الدوري بفارق سبع نقاط عن بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

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وقد يحسم بايرن اللقب إذا خسر دورتموند أمام فورتونا دوسلدورف السبت ثم فاز حامل اللقب على مونشنغلادباخ في اليوم ذاته، أو ربما يتأجل الحسم إلى جولة أخرى.

ويعيش ليفاندوفسكي حالة تألق هذا الموسم بتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 30 هدفا، بينما يتصدر مولر قائمة أصحاب التمريرات الحاسمة حيث صنع 20 هدفا كان أحدثها للمهاجم البولندي السبت.

وأصبح الدوري الألماني أول مسابقة كبرى تستأنف النشاط الشهر الماضي بعد التوقف في مارس بسبب جائحة كوفيد-19.