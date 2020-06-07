رياضة | ساسي يحسم مصيره مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر ساسي يحسم مصيره مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية محلية نقلاً عن مصدر داخل الزمالك أن التونسي فرجاني ساسي نجم خط وسط الفريق الأبيض أعرب عن ترحيبه بتجديد عقده مع الزمالك بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل.

وتسعى إدارة النادي الأبيض المتمثلة في أحمد مرتضى وإسماعيل يوسف عضوي مجلس الإدارة وأمير مرتضى المشرف العام على كرة القدم إلى التواصل المستمر مع النجم التونسي وخاصة أن العديد من الأندية الأوروبية والخليجية أعلنت عن رغبتها في التعاقد معه وهو ما جعل مسئولي الزمالك متخوفين من ذلك وكانت المفاجأة أن فرجاني ساسي رحب بالاستمرار ولكنه طلب زيادة عقده من الناحية المادية.

وقام مسئولو الزمالك بنفي الأنباء التي ترددت عن طلب التونسي فرجاني ساسي نجم الفريق في الحصول على 50 مليون جنيه مقابل تجديد عقده مع النادي الأبيض.