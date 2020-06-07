رياضة | تطور جديد عن اقتراب فيرنر من تشيلسي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر تطور جديد عن اقتراب فيرنر من تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، عن تطورات جديده حول انتقال الدولي الألماني تيمو فيرنر، لاعب فريق لايبزيج، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت هناك بعض التقارير، التي أشارت إلى اتفاق تشيلسي مع فيرنر، بالإضافة إلى تفعيل البلوز الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

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وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن تامي أبراهام وكيبا أريزابالاجا وأنطونيو روديجر ثلاثي تشيلسي، وضعوا إعجابًا على منشور يتحدث عن قرب انتقال فيرنر إلى البلوز، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الصحيفة، أن الشرط الجزائي في عقد تيمو فيرنر مع لايبزيج، يبلغ 60 مليون يورو.

وأفادت الصحيفة، أن أبراهام أبدى إعجابه بقدوم فيرنر، على الرغم من أن الأخير قد يتسبب في جلوس أبراهام على مقاعد البدلاء.