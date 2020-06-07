رياضة | مهاجم حسنية أغادير يقترب من الأهلي في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مهاجم حسنية أغادير يقترب من الأهلي في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مسئولوا النادي الأهلي لحسم صفقات الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

كريم البركاوي معروض على الأهلي

تلقى النادي الأهلى، عرضا من أحد شركات التسويق، للتعاقد مع المغربي كريم البركاوي، لاعب فريق حسنية أغادير المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

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ويبحث النادي الأهلى عن ضم مهاجم قوي خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل، بناء على وجهة نظر فنية من جانب المدرب السويسري رنيه رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، لتدعيم هذا المركز، خاصة بعد تجديد رفضه عودة المغربي وليد أزارو، المعار إلى الاتفاق السعودي.

وعرض أحد وكلاء اللاعبين، على إدارة النادى الأهلي ضم كريم البركاوي، حيث أرفق بعض الأسطوانات الخاصة بفيديوهات لمباريات وأهداف اللاعب المغربي مع نادي الحسنية.

الجدير بالذكر أن كريم البركاوي يرتبط بعقد سارٍ مع ناديه المغربي لموسم آخر، حيث سينتهي في صيف 2021.