رياضة | ليس ميسي.. برشلونة يُعلن جاهزية نجم الفريق لعودة الدوري الإسبانى

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر ليس ميسي.. برشلونة يُعلن جاهزية نجم الفريق لعودة الدوري الإسبانى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن جاهزية نجم برشلونة لعودة الدوري الإسبانى من جديد والذى توقف خلال شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى تعليق كافة الأنشطة والمباريات فى جميع الدول حول العالم خلال الأشهر الماضية.

وأعلن لويس سواريز مهاجم برشلونة، تعافيه من الإصابة وجاهزيته لعودة الليحا مرة أخري والتى ستقام اول مباراة لها يوم 11 يونيو القادم.

وسيكون سواريز جاهز لمواجهة البلوجرانا ومايوركا والمقرر إقامتها يوم 13 يونيو القادم بعد عودة الدوري الإسبانى بعد الاصابة الطويلة التى عانى منها اللاعب خلال الفترة الماضية.

وكان سواريز غاب عن برشلونة منذ يناير الماضي بسبب جراحة فى الركبة، بعد بطولة الكأس والتى حققها ريال مدريد على حساب أتليتكو مدريد.