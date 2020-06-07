رياضة | يوسف أوباما: الزمالك جاهز لعودة الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر يوسف أوباما: الزمالك جاهز لعودة الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد يوسف أوباما نجم وسط نادي الزمالك جاهزية الفريق لقرار إستئناف بطولة الدوري المصري مؤكدًا أن الفريق مع أى قرار ستتخذه الدولة.

وقال يوسف أوباما في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك : "نحن مع أي قرار ستتخذه الدولة في عودة النشاط الرياضي بوجه عام وبطولة الدوري بشكل خاص".

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وأضاف: "سننفذ قرار الدولة تحت أي طلب، سواء الاستئناف أو إلغاء المسابقة".

وكشف أوباما عن الهدف الأغلي له في مسيرته الكروية، قائلاً : "هدفي في بترو أتلتيكو الأنجولي في الثانية الأخيرة من عمر مباراة في مرحلة المجموعات للكونفدرالية هو الأغلى في مسيرتي الكروية".

وأختتم : "لن أنسى مطلقاً هدفي في بترو أتلتيكو الذي أعادنا من جديد للمنافسة على الكونفدرالية، روح لاعبي الزمالك هي السر وراء أي انتصار يحققه الفريق".