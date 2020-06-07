رياضة | الكشف عن النادي السعودي المهتم بضم حسام عاشور

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكشف عن النادي السعودي المهتم بضم حسام عاشور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية عن النادي السعودي الذي يرغب في ضم حسام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان حسام عاشور قد خرج منذ عدة أيام وأكد أنه تراجع في قرار الاعتزال وينوي الاستمرار لمدة موسم أخر في الملاعب.

كما كشف حسام عاشور أنه يملك بعض العروض من الدوري البرتغالي والدوري السعودي للتعاقد معه في الصيف القادم.

Advertisements

وأكدت تقارير صحفية سعودية أن نادي اتحاد جده السعودي هو من يرغب في ضم حسام عاشور في الصيف القادم لتدعيم خط الوسط في الفريق.

وأشارت التقارير إلى أن نادي اتحاد جده يريد ضم حسام عاشور في الصيف لخلافة كريم الأحمدي لاعب وسط الفريق بالموسم القادم.

وسيحسم حسام عاشور قراره النهائي بشأن مستقبله في الموسم القادم خلال الأيام القليلة القادمة ليختار النادي الأفضل له.