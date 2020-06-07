رياضة | برغم الـ100 مليون يورو.. برشلونة يرفض رحيل جوهرة كتالونيا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر برغم الـ100 مليون يورو.. برشلونة يرفض رحيل جوهرة كتالونيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مسئولوا برشلونة الإسباني رحيل لاعب الفريق الشاب فاتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

رحيل فاتي عن برشلونة في الميركاتو الصيفي

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن مجلس إدارة برشلونة عقد اجتماعًا عن بعد، الخميس الماضي، لمناقشة الصفقات والراحلين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع حضره 15 عضوًا، وقال خلاله جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي، إن برشلونة حصل على عرض بقيمة 100 مليون يورو لبيع أنسو فاتي.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة أن بارتوميو بدأ ينظر إلى وجوه الحاضرين على الشاشة، ثم تحدث بطريقة حازمة لتجنب التفسيرات الخاطئة لطرح الأمر، قائلًا "أنسو فاتي ليس للبيع. لن نتحدث عن ذلك بعد الآن".

وتابعت الصحيفة أن القلق يسيطر على أعضاء المجلس حول كيفية تحقيق التوازن في الميزانية، حيث أنهم توقعوا الحصول على 124 مليون يورو من مبيعات اللاعبين خلال الفترة الماضية.

وأكملت الصحيفة أن إريك أبيدال السكرتير الفني، نجح في تحقيق جزء من الهدف من خلال بيع مالكوم وكارليس بيريز، بالإضافة إلى إعارة فيليب كوتينيو وجان كلير توديبو وكارليس ألينا خلال فترة الانتقالات الشتوية.

الجدير بالذكر أن برشلونة لا يزال بحاجة إلى 69 مليون يورو، حيث كان هذا الأمر ممكنا قبل تفشي فيروس كورونا المستجد في إسبانيا، وكم الخسائر الاقتصادية التي لحقت بالبارسا.