رياضة | الجبلاية تحسم مصير الدوري في حالة إلغاؤه

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الجبلاية تحسم مصير الدوري في حالة إلغاؤه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية محلية أن اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري سلمت أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خطتين من أجل تنفيذ إحداهما فيما يتعلق بمصير مسابقة الدوري المصري، حيث تم تعليق النشاط الكروي في مصر منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وقام أعضاء اللجنة الخماسية بتسليم وزير الرياضة خطة شاملة من أجل استئناف الدوري المصري بالإضافة إلى خطة أخرى لما سيحدث في حالة إلغاء البطولة.

ولا تتضمن خطة الإلغاء تتويج أي فريق باللقب واعتبار الموسم كأن لم يكن وذلك بسبب التجارب السابقة وعدم تتويج المتصدر في حالة إلغاء الدوري في جميع المناسبات التي تم إلغاء البطولة فيها.

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وتم إلغاء الدوري المصري مرتين في العقد الأخير، المرة الأولى كانت في موسم 2011/2012 بسبب حادثة بورسعيد وكان يتصدر جدول الدوري حرس الحدود برصيد 37 نقطة من 14 مباراة. والمرة الثانية التي ألغي الدوري أيضًا كانت في موسم 2012/2013 وكان بنظام المجموعتين وتصدر الأهلي إحداهما برصيد 39 نقطة بينما تصدر الزمالك المجموعة الثانية بالرصيد نفسه.

ودارت في الفترة السابقة مناقشات بين أعضاء اللجنة حول خطة الإلغاء وكان هناك إجماع من الأعضاء الخمسة أنه لن يتوج أي فريق بلقب البطولة في حالة الإلغاء.

يذكر أن الأهلي يحتل جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن أقرب منافسيه المقاولون العرب صاحب المركز الثاني.