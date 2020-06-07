الدون يظهر بشخصية "عربية".. فيديو طريف لرونالدو وعائلته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريفا لاحتفال النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، يوفنتوس الإيطالي بعيد ميلاد توأمه إيفا وماتيو الثالث.

ونشر رونالدو، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" صورة من الحفل يظهر فيها مع عائلته متنكرين، كل منهم بشخصية كرتونية وخيالية شهيرة. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

واختار النجم البرتغالي تقمص شخصية علاء الدين الكرتونية وارتداء لباسه الشهير، فيما حظيت الصورة بأكثر من 9 ملايين إعجاب.

وهنأ رونالدو طفليه التوأم إيفا وماتيو بمناسبة عيد ميلادهما الثالث، قائلا: "كل عام وأنتما بخير طفلاي الحبيبان إيفا وماتيو.. نحن نحبكما حتى نهاية العالم".

ورونالدو لديه 4 أطفال، طفلة اسمها آلانا مارتينا من صديقته جورجينا رودريغيز، إلى جانب 3 أطفال من أم مجهولة، وهم كريستيانو جونيور والتوأم إيفا وماتيو.

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