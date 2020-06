الدون يظهر بشخصية "عربية".. فيديو طريف لرونالدو وعائلته

View this post on Instagram

- Семья - это там, где начинается жизнь и никогда не заканчивается любовь👨‍👩‍👧‍👦 Сегодня мы отмечаем день рождение Эвы и Матеу🎂🎊🎈 Нашим маленьким огонькам исполнилось 3 года. Я каждый день благодарю Бога за то, что он заботится о нас, дарит нам здоровьё и любовь, мы остаёмся вместе. Я люблю тебя, семья. P.S. Посмотрим, кто объяснит Алане, что это не её день рождения... Мы пытались, но она думает, что это ее день тоже🤣 Хотя, каждый день рождения в этом доме мы проводим как свой, даже взрослые 😍❤ - Джорджина . #happybirthday #evaymateo #papas #cristiano #georginarodriguez #cristianoronaldo #криштиануроналду #джорджинародригес #cr7