شكرا لقرائتكم خبر عن بطل العالم مرتين.. مكجريجور يعلن اعتزال الفنون القتالية المختلطة للمرة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأيرلندي كونور مكجريجور الذي سبق له الفوز بلقبين في منافسات الفنون القتالية المختلطة عبر موقع تويتر اعتزاله منافسات الرياضة للمرة الثالثة. وقال مكجريجور "أيها الأصدقاء لقد قررت اعتزال منافسات الفنون القتالية المختلطة. أشكركم جميعا على هذه الذكريات الرائعة. كانت مسيرة حافلة بالفعل." وكان مكجريجور (31 عاما) البطل السابق في وزني الريشة والخفيف اعتزل للمرة الأولى في أبريل 2016. وفي مارس 2019 أعلى مرة أخرى الاعتزال لكنه عاد للمنافسات في المرتين

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