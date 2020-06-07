شكرا لقرائتكم خبر عن «رقم 5 بيضحكك».. نجل شوبير يرد على مرتضى منصور (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد ساعات من إعلان المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن نجل أحمد شوبير، حارس مرمى الاهلي الشاب، يحصل على 5 ملايين جنيه في الموسم الواحد، رد مصطفى شوبير، عبر صفحته الرسمية بفيديو ساخر.

ونشر حارس الأهلي الشاب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو من فيلم «آسف على الإزعاج» للفنان أحمد حلمي.