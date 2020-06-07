«وصلت لي من صديق عزيز واتمرن مع الفريق».. تركي آل الشيخ ينشر صورة لهاني شاكر في زيارته لنادي النصر السعودي

نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني الحالي، صورة للفنان هاني شاكر، أثناء زيارته لنادي النصر السعودي.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الفنان الكبير هاني شاكر في زيارة لنادي النصر السعودي عام ١٩٧٥م واتمرن مع الفريق … وصلت لي من صديق عزيز … تحية ل النقيب الفنان الكبير هاني شاكر”. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وفي وقت سابق، كتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” قائلا:” البوست الاخير في هذا الموضوع … محبتي لاحدود لها لمصر … مصر بلدي الثاني … التي لها و لقائدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي معزه خاصة في قلبي … وكنت أتمنى أن اساهم في بناء مشروع مدينة رياضية وتفتتح في عهد هذا القائد الكبير … الذي وقف في وجه المخططات الشريرة على بلدنا مصر وعلى أمته بشجاعه وقوة ونظافة قلب وأيد”.

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وأضاف تركي آل الشيخ:” لكن حدث الذي حدث ومن هذا المنطلق قررت أنهو بعد حصر ألاموال والهدايا العينيه المقدمه واسترجاعها بالكامل أن أساهم بكامل المبلغ أن سمح لي من قبل الجهات ذات العلاقة في مصر الحبيبه في صندوق تحيا مصر لما لمصر ولقائدها الكبير من معزه وحب وتقدير عاشت المملكة ومولاي الملك وسيدي ولي العهد وعاشت مصر وقائدها الرئيس عبدالفتاح السيسي وكلنا أيد وحده في المره قبل الحلوة”.