شكرا لقرائتكم خبر عن مقعدين للمرأة باتحاد الكرة فى حالة الحصول على أعلى نسبة تصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد اللائحة الخاصة باتحاد الكرة والتى من بينها شروط الترشح للانتخابات المقبلة لاختيار مجلس إدارة أن المجلس المقبل قد يشهد تواجد إمرأتين فى المجلس على الرغم من ان اللائحة ستكون بمقعد مرأة وحيد وهذا إجباري ضمن مجلس يضم 9 أعضاء.

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن فى حالة حصول المرأة الثانية على عدد من الأصوات أكبر من المرشحين الرجال فسيكون من حقها التواجد فى المجلس ليصبح عدد المرأة مقعدين فى المجلس الجديد.

فى سياق متصل استقر مسئولو اللجنة الخماسية، باتحاد الكرة، على عدم منح النادى الأهلى لقب بطل الدورى هذا الموسم فى حال عدم استكمال المسابقة بسبب تفشى فيروس كورونا، ومطالبة 14 ناديا بعدم استكمال المسابقة لتأخر الوقت وصعوبة استئناف الموسم.

جاء استقرار المجلس على عدم تتويج الأهلى باللقب لعدة أسباب، منها أنه فى حال الإعلان عن بطل فيجب الإعلان عن الهابطين ونفس الأمر للقسم الثانى بإعلان الصاعدين للدورى الممتاز والهابطين للقسم الثالث، إلى جانب أن الدورى ما زال متبقيا به 17 جولة وهو رقم كبير.

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وتسلم مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، منذ أيام، اللائحة الخاصة بالنظام الأساسى من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بعد التعديلات الأخيرة التى أقرها بالاتفاق مع مسئولى اللجنة الخماسية.

ومن المقرر أن يقوم مسئولو اللجنة الخماسية بترجمة رسالة الاتحاد الدولى "فيفا" تمهيداً لعرضها على الأندية ومن ثم البدء فى إجراءات الدعوة لجمعية عمومية، والأقرب أن تكون فى شهر يوليو أو أغسطس لاعتماد اللائحة والشكل النهائى للائحة وإرسالها للاتحاد الدولى لاعتمادها، ومن ضمنها شروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة.