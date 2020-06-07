شكرا لقرائتكم خبر عن اللائحة تجبر اتحاد الكرة على إقامة انتخابات المجلس الجديد فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح مسئولو اللجنة الخماسية الحالية برئاسة عمرو الجنايني مطالبين بإقامة الانتخابات لإختيار مجلس إدارة جديد للجبلاية قبل نهاية شهر أكتوبر طبقا للائحة التى تنص على إجراء الانتخابات خلال 4 أشهر من السنة المالية و التى تكون فى 30 يونيو الجاري ، وبالتالي أصبح المجلس الحالي مطالب بإنهاء اللائحة واعتمادها خلال شهر أغسطس على أقصي تقدير ومن ثم الدعوة للانتخابات وتكون الدعوة قبلها بشهر.

رفض الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تخصيص منصب أمين الصندوق فى مجلس ادارة اتحاد الكرة الجديد، بعدما طالب عدد كبير من أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى، بعودة منصب أمين الصندوق لمجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد، وأرجعت الأندية طلبها بعودة منصب أمين الصندوق، إلى أنه سيحد من الصلاحيات المطلقة لرئيس اتحاد الكرة خاصة فى الناحية المالية، ليكون أمين الصندوق هو المسئول عن النواحى المالية فى ظل الرقابة التى تسعى الأندية لفرضها على اتحاد الكرة فى المرحلة المقبلة.

واستقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إرسال اللائحة الخاصة بالنظام الأساسي إلى الاندية تمهيدا لمناقشتها ومن ثم الدعوة لجمعية عمومية خلال 45 يوما من إرسال اللائحة تمهيدا لعقد الإجتماع لمناقشة واعتماد اللائحة النهائى ومن ثم إرسالها الي الاتحاد الدولي –فيفا- لاعتماد التصور الأخير للائحة وشروط الترشح للانتخابات.

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أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة أن الأقرب هو إقامة الجمعية العمومية فى شهر يوليو فى حالة تحسن الأوضاع بسبب فيروس كورونا.

فى السياق ذاته، استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على إقامة انتخابات الجبلاية لاختيار مجلس إدارة جديد فى شهر نوفمبر المقبل ، على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية منتصف شهر أغسطس المقبل لمناقشة واعتماد اللائحة الجديدة ومن بينها الشروط الخاصة بالترشح لانتخابات اتحاد الكرة، بعد مخاطبات مع فيفا لاعتماد الشروط النهائية للائحة قبل التصويت عليها من قبل الجمعية العمومية .